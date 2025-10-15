Попрошайка избил пенсионерку у храма

Правоохранители задержали попрошайку, избившего пожилую женщину у храма в Санкт-Петербурге. Об этом пишет пресс-служба Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти в Telegram-канале.

© Росгвардия Петербурга

В Росгвардии пояснили, что инцидент произошел около 18 часов во вторник, 14 октября, у Георгиевской церкви на проспекте Славы.

«Гражданин, находясь в состоянии опьянения, занимался попрошайничеством возле церкви, но в какой-то момент начал навязчиво и в грубой форме требовать денежные средства у проходившей рядом 65-летней пенсионерки, а получив отказ, стал вести себя агрессивно», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве заметили, что сразу после того, как поступил вызов, на место прибыли сотрудники вневедомственной охраны и задержали 55-летнего правонарушителя.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и травмой локтя. Задержанный доставлен в полицию.