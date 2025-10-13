Мощный тайфун обрушился на Аляску

Тайфун «Халонг» на своем исходе обрушил сокрушительные волны на Аляску. Об этом сообщает Alaska Public Media.

Шторм накрыл западное побережье штата, по данным метеослужб, порывы ветра достигали 33 метров в секунду. Из-за нагонов в дельте Юкон-Кускоквим затопило населенные пункты Кипнук, Квигиллингок и Напакиак. Восемь домов смывало с фундамента и уносило паводковыми водами, некоторые прямо вместе с жильцами. Несколько людей ранило летящими обломками конструкций. Три человека числятся пропавшими без вести. На поиски пострадавших отправлено пять вертолетов и два самолета Национальной гвардии и Береговой охраны.

Как отмечается, метеорологи не могли предвидеть таких разрушений. Траектория, по которой двигался тайфун, не соответствовала изначальным прогнозам. Согласно ожиданиям специалистов, шторм продолжит двигаться на север, к морю Бофорта, где начнет терять силу.

Ранее тайфун «Матмо» застал врасплох Вьетнам. На севере страны ливни привели к паводкам на реках, многочисленным оползням и затоплению улиц. В результате непогоды было повреждено больше 4,8 тысячи домов. Стихия унесла жизни по меньшей мере восьми граждан.