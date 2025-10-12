Из машины капитана МЧС украли все документы

Вор вскрыл две иномарки, припаркованные в центре Екатеринбурга. Одна из машин, как пишет E1.RU, принадлежит капитану МЧС.

Сам инцидент случился ночью на 11 октября во дворе дома на улице Малышева – неизвестный вор взломал белую Audi и черный Volkswagen Touareg. Последняя иномарка, уточняют журналисты, принадлежит капитану внутренней службы МЧС, и из его машины забрали все документы.

Уточняется, что из первой иномарки не пропало ничего. С документами на руках вор скрылся, но обронил водительское удостоверение сотрудника МЧС, и его вернули соседи.

Полицейские говорят о некоем человеке в маске, который регулярно вскрывает машины в этом районе. Сейчас вора ищут.