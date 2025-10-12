Прекращены поиски семьи Усольцевых

Поиски супругов Усольцевых в сибирской тайге будут временно прекращены из-за снега и холодов. Непогода несет риск для жизни спасателей. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш.

В воскресенье Кулеш объяснил причины такого решения в своем телеграм-канале.

«Сегодня поиски семьи Усольцевых будут прекращены. Поиски будут продолжены, как только сойдёт снег, по возможности и силам», — написал депутат.

По его словам, продолжать поиски сейчас — рисковать здоровьем и жизнями людей, участвующих в спасательной операции.

Сигнал сотового вывел к шоссе: Где видели пропавшую семью Усольцевых

Кулеш поблагодарил спасателей, волонтеров, полицейских, всех, кто десять дней работал в холоде и непогоде.

«Сил всем друзьям и близким Сергея, Ирины и Арины Усольцевых», — добавил парламентарий.

Ранее в региональной организации Красного Креста рассказали, что в зоне поиска снег уже по пояс. Там отметили, что операция становится все более рискованной для волонтёров и спасателей.