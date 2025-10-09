В Уфе загорелась крыша дома в ЖК «Новалэнд»

В уфимском жилом комплексе «Новалэнд» произошло возгорание кровли жилого здания. Свидетели инцидента утверждают, что слышали взрыв в процессе ликвидации пожара.

На месте происшествия активно работают оперативные службы. Угроза ракетного удара на территории республики не фиксировалась. По состоянию на 22:26 пожар был ликвидирован. Предварительная причина взрыва — детонация газового баллона, обычно используемого для сварочных работ.

Чтобы минимизировать риски возгорания, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и использовать проверенные огнезащитные материалы.