Девочка пострадала при атаке дрона в Шебекинском округе

Восьмилетняя девочка пострадала при удара беспилотника ВСУ по дому в селе Новая Таволжанкав в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Она получила минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы, рассказал губернатор.

Девочку доставили в тяжелом состоянии в районную больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Для дальнейшего обследования и лечения пострадавшую транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Информация о последствиях атаки БПЛА уточняется.

Накануне украинский беспилотный летательный аппарат детонировал на территории частного домовладения в селе Сергиевка в Краснояружском районе Белгородской области. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями грудной клетки, рук и ног госпитализировали в Краснояружскую ЦРБ.