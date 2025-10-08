Трубу пылесоса достали из россиянина
Врачи в Уфе достали трубу пылесоса из заднего прохода россиянина. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.
Удалось установить, что мужчина проверял мощность всасывания своего пылесоса интимным местом. Как поделился пациент, сначала он действовал бережно, а потом трубу затянуло внутрь него.
Горожанину пришлось обращаться к врачам, чтобы освободиться.
После извлечения части пылесоса медики посоветовали жителю Уфы больше так не экспериментировать.
Мужчина получил травму во время секса и столкнулся с неожиданными тяжелыми последствиями
До этого похожий случай произошел также в Уфе. Тогда из тела 21-летней гражданки достали огурец. Овощ оказался в теле пациентки после экстремальных секс-практик.
Девушку привез в медицинское учреждение молодой человек. Он признался, что вместе со спутницей они использовали съедобное во время телесного контакта.
Врачи после операции подчеркнули, что прямая кишка не повреждена и других посторонних предметов в гражданке нет.