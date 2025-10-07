Главарь самарской ОПГ попросился на СВО

Лидер самарской преступной группировки «Индейцы», приговоренный полгода назад к 24 годам строгого режима, выразил желание отправиться на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает SHOT.

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

По информации Telegram-канала, адвокат Сергея Коптелова обратился с ходатайством о направлении заключенного на передовую линию.

Коптелов возглавлял преступную группу, которая занималась заказными убийствами, врезками в нефтепроводы, вымогательством и нелегальным оборотом оружия. Одним из наиболее громких преступлений стало убийство владельца нефтебазы, организованное при участии коррумпированного начальника местной милиции Игоря Шевяхова.

«Все государство — его предприятие» Как главный вор в законе Киева убивал конкурентов и воевал со всей полицией Украины

Канал пишет, что криминальный авторитет обратился с просьбой о направлении на СВО спустя четыре месяца после своего заключения. Однако суд отклонил его ходатайство, отказав главе организованной преступной группы.

Ранее стало известно, что киллера ореховской ОПГ Игоря Сосновского по кличке Чипит перевели в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для отбывания оставшегося срока. Осужденный был переведен в ЛИУ из-за диагностированного туберкулеза. С этим заболеванием он проведет в колонии оставшиеся годы до 2034 года.