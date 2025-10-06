В Самаре сгорел пассажирский автобус

Рейсовый автобус без пассажиров загорелся во время движения в Самаре, водитель и кондуктор эвакуировались и не пострадали. Пожарные ликвидировали возгорание, сообщает МЧС России.

"Сообщение о возгорании поступило сегодня утром. Автобус следовал на маршрут. На момент возгорания внутри были водитель и кондуктор, они эвакуировались. Пожарные МЧС России оперативно справились с возгоранием", - говорится в сообщении.

Согласно видео, размещенному в Telegram-канале МЧС, автобус выгорел полностью.