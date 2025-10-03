Задержан подозреваемый в похищении девочки в Балашихе

В Балашихе задержан мужчина, подозреваемый в похищении ребенка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью.

«Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области по подозрению в похищении восьмилетней девочки задержан мужчина 1985 года рождения (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). По данным следствия, 1 октября 2025 года подозреваемый, увидев одиноко стоявшую девочку, схватил ее за руку и начал уводить в неизвестном направлении. Действия подозреваемого были пресечены очевидцем. В кратчайшие сроки удалось установить личность и местонахождение мужчины, он был задержан», – сказали в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия, изучили видео с моментом преступления, провели допросы и обыск в жилище фигуранта. В ближайшее время следствие ходатайствует об избрании мужчине меры пресечения.