В российском городе нашли пакет с расчлененным телом

В Елабуге Татарстане нашли пакет с расчлененным телом. Об этом пишет издание KazanFirst.

По данным издания, пакет обнаружили около аптеки на проспекте Мира.

По информации Chelny-biz.ru, подозреваемого в расправе уже задержали. Им оказался 51-летний местный житель, который поссорился со знакомым, ударил его ножом, а через несколько дней расчленил и разложил останки в мешки. Несколько пакетов он положил в погреб гаражного бокса. Свою вину он признал.

