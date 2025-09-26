В Челябинске задержали топ-менеджера банка

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали банковского топ-менеджера по подозрению во взятке. Инцидент связан со скандалом вокруг строительства курорта «Увильды Парк».

«Работники банка получали взятки за решение вопроса с кредитом на строительство комплекса «Увильды Парк», которое началось в декабре 2023 года в 450 метрах от озера»,– пишет 74.RU.

По данным силовиков, менеджер получил миллион рублей за содействие в оформлении кредитной линии на возведение гостиничного комплекса. Против него возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в челябинском аэропорту задержан бывший вице-губернатор Челябинской области. Александр Уфимцев с 2018 года был в международном розыске.