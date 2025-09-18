Два беспилотника атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в регионе.
«Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие», — сообщил он в своём Telegram.
По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки нет.
«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем», — добавил он.
По его словам, в настоящий момент спасатели ликвидируют пожар.
