Два беспилотника атаковали нефтехимическое предприятие в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие в регионе.

«Террористическая атака на «Газпром нефтехим Салават». Два беспилотника самолётного типа атаковали предприятие», — сообщил он в своём Telegram.

По его словам, погибших и пострадавших в результате атаки нет.

«Сработала пассивная и активная защита, охрана предприятия открывала огонь на поражение. Степень повреждений выясняем», — добавил он.

По его словам, в настоящий момент спасатели ликвидируют пожар.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников ВСУ.