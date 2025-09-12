В Омске убили чемпиона Европы по боксу

В Омске убили 31-летнего чемпиона Европы по боксу Ловари Михайленко. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации источника, спортсмена убили выстрелом в голову. Тело Михайленко обнаружили в его квартире.

Согласно версии следствия, перед убийством у спортсмена был гость — 23-летний мужчина. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт, после чего мужчина выстрелил в Михайленко из пистолета ТТ. При этом, подозреваемый смог уехать из города, но был задержан в Новосибирской области. Ему уже было предъявлено обвинение в убийстве.

