Экс-владельцу банка «Югра» продлили арест

Мещанский районный суд Москвы продлил экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину срок содержания под стражей на три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.

© Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы

Таким образом, судья удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования.

Хотин обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ).

10 апреля суд арестовал Хотина, обвиняемого в мошенничестве, несмотря на уже вынесенный приговор по делу о растрате.

В декабре 2023 года Хотина обвинили в растрате более 23,6 млрд рублей, а в марте 2024-го Замоскворецкий суд Москвы назначил экс-владельцу банка девять лет колонии общего режима.

В ноябре 2024 года суд национализировал имущество Хотина — все здание гостиницы «Москва», в том числе находящийся в строении пятизвездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, торговую галерею «Модный сезон», а также комплекс апартаментов.