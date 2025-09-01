Известного актера избили в Санкт-Петербурге

Президент культурно-просветительского фонда Ростоцких «А зори здесь тихие» 71-летний Александр Поляков был избит неизвестными в Санкт-Петербурге.

Актер, который известен по фильмам «Торпедоносцы», «Секретный фарватер», «Переступить черту» и «Окно в Париж», заявил, что получил травмы лица и головы. По его мнению, преступление совершили по заказу.

«Я был избит неизвестными в родном Санкт-Петербурге. С множественными травмами, в том числе и лица, которые зафиксированы экспертизой травмпункта, обратился в правоохранительные органы. Несколько человек набросились на меня прямо у моего дома на Петроградской стороне поздним вечером. Ничего у меня не украли, поэтому считаю, что это преступление заказного характера», — рассказал он NEWS.ru.

Пострадавший выдвинул версию, что его избиение может быть связано с людьми, которые управляют гаражным кооперативом, в котором ему принадлежит несколько гаражей. По его словам, кое-кому понадобилась его собственность, заваривают двери и ворота, а также не дают мирно заниматься своими делами.

