В Петербурге загорелся катер

В Петербурге на канале Грибоедова загорелся катер. В момент возгорания на судне не было людей, пишет «Фонтанка».

© Telegram-канал Mash на Мойке

Инцидент произошел в субботу, 30 августа, у Сенного моста.

Очевидцы рассказали, что после того, как огонь охватил судно, «чернющий дым разошёлся на весь район».

Вместе с тем, пожарные быстро потушили пламя — в тушении участвовали два расчета.

Ранее сообщалось, что в Петербурге произошел пожар на прогулочном катере «Эдвард». Очаг находился в каюте, спустя некоторое время пламя полностью охватило водный транспорт.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, полиции, кареты скорой помощи и спасательный катер.

При пожаре никто не пострадал. Причины ЧП расследуются.