Во Вьетнаме началась эвакуация

Во Вьетнаме проводят эвакуацию из-за надвигающегося тайфуна «Каджики». Об этом сообщает портал VietnamNews.

«Десятки тысяч человек эвакуированы перед ударом тайфуна "Каджики" из районов центрального Вьетнама, на которые по прогнозам придется основной удар», — утверждается в сообщении.

Тропический шторм "Кадзики" вызвал шестиметровые волны в Тонкинском заливе

По данным портала, в провинции Хатинь были эвакуированы более 14 тысяч жителей, а в провинции Тханьхоа — 1800 семей. В обеих провинциях продолжается эвакуация их мест, где ожидаются наиболее серьезные последствия стихии.