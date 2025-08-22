Парапланерист разбился под Петербургом

Парапланерист погиб во Всеволожском районе Ленинградской области. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры уточнили, что это произошло при выполнении частного полета.

«Вечером 21 августа при выполнении частного полета во Всеволожском районе парапланерист получил смертельные травмы», – говорится в сообщении.

Трагедия произошла накануне вблизи деревни Кавголово. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливают. Будет дана оценка действиям как самого пилота, так и организаторов полетов, если таковые имелись.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что пилот и пассажир мотопараплана погибли в Гатчине.