В Петербурге загорелся ретрокатер

В Санкт-Петербурге произошел пожар на прогулочном катере «Эдвард». О пострадавших не сообщается, пишет «Фонтанка».

Инцидент произошел около 21:20 в четверг, 21 августа, на набережной реки Фонтанки рядом с мостом Ломоносова.

Очаг находился в каюте, спустя некоторое время пламя полностью охватило водный транспорт. К месту происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции, кареты скорой помощи и спасательный катер.

«Просто стоял и загорелся. Сначала много людей собралось на набережной, посмотрели и разошлись», — отметил один из очевидцев.

Причины ЧП расследуются. Открытое пламя удалось потушить.

По данным портала, ретрокатер, стилизованный под английские прогулочные суда начала XX века, пользовался популярностью у туристов. Час аренды обходился гостям города свыше 10 тыс. рублей.

