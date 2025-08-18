В Карелии потушили все лесные пожары

Минприроды Карелии сообщило об отсутствии действующих лесных пожаров на территории региона. С начала сезона специалисты потушили около 200 возгораний на площади почти 5 тыс. га, написали в Telegram-канале министерства.

Аномально жаркая погода, отсутствие сильных осадков и грозы вызвали в июле и августе массовые лесные пожары на территории республики. Недавно ситуацию удалось стабилизировать, поэтому власти отменили режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.

"На утро 18 августа действующих лесных пожаров в Карелии нет. Это, пожалуй, самая долгожданная новость за последние недели <...>. Всего с начала сезона в республике зарегистрировано 194 лесных пожара на общей площади 4 780 га", - сказано в сообщении.

За выходные в республике ликвидировали шесть лесных пожаров в Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском и Лахденпохском районах и округах на общей площади 46,8 га.

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено. Министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская поручила всем лесничествам во взаимодействии с МЧС обследовать места возгораний, чтобы определить точные причины их возникновения.