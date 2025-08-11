В Балтийском море утонул писатель Чижов

В Балтийском море утонул писатель Евгений Чижов, сообщил его друг, писатель Дмитрий Данилов.

«Сегодня ушёл из жизни мой близкий друг, - написал он в своем Telegram-канале. - Прекрасный писатель Евгений Чижов (Соминский)».

По словам Данилова, Чижов утонул в Балтийском море.

Евгений Чижов родился в Москве в 1966 году. Дебютом писателя в литературе считается повесть "Бесконечный праздник" (1997). Среди его известных произведений: сборник рассказов "Самоубийцы и другие шутники", "Перевод с подстрочника", "Тёмное прошлое человека будущего" и др.