В Москве водитель фуры умер в пробке. Никакого столкновения на дороге не было – причиной смерти могла стать остановка сердца.

Подробности происшествия сообщает 360.ru.

Собеседница издания рассказала, что водитель «просто умер за рулем». Женщина видела его уже лежавшим накрытым.

Очевидцы полагают, что у мужчины отказало сердце. Один из интернет-пользователей написал в Сети: «Отмучился коллега».

Ранее сообщалось, что на Камчатке пилот посадил вертолет на вулкан и умер от сердечного приступа. Он почувствовал себя плохо в воздухе, но сумел совершить посадку и сообщить о состоянии. Пока мужчина ждал помощь, самочувствие ухудшилось. По некоторым данным, на борту вертолета были пассажиры.