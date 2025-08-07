Рейс Москва-Пенза экстренно сел в «Шереметьево»

Пассажирский самолет, выполняющий рейс из Москвы в Пензу, экстренно сел в аэропорту «Шереметьево» из-за сработавшего датчика неисправности топливного фильтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Он отметил, что после получения сообщения от борта в «Шереметьево» были приведены в готовность все оперативные службы. Речь идет о SSJ-100, который выполнял рейс из Москвы в Пензу. После срабатывания датчика неисправности топливного фильтра члены экипажа приняли решение вернуться в аэропорт вылета.