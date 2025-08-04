Названы возможные исполнители терактов в России

Украинские спецслужбы могут использовать для терактов на территории России членов движения последователей шейха Батал-Хаджи Белхороева* (признано террористическим движением и запрещено в России). Такое мнение высказал News.ru член Ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов.

По мнению Андрея Попова, баталхаджинцы* «просто идеальная, готовая агентурная инфраструктура для удаленной работы Службы безопасности Украины (СБУ) в России».

«Закрытые, с доступом к оружию, злые, мотивированные, со связями в криминале и на местах», - заявил он.

Эксперт считает, что связь с этими боевиками может поддерживать нынешний лидер движения Ильяс Белхароев, который, по некоторым данным, воюет на стороне Вооруженных сил Украины. При этом Киеву нужно просто «ставить задачи и платить деньги».

В свою очередь источник издания в правоохранительных органах назвал Белхароева и связанных с ним людей предполагаемыми кураторами террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта 2024 года. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в концертном зале. Жертвами теракта стали 145 человек, ранения и различные травмы получили более 550 человек.

Непосредственными исполнителями теракта, которые расстреливали людей, следствие считает Мухаммадсобира Файзова, Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализода и Шамсидина Фаридуни. Им грозит пожизненный срок. Обвиняемые прошли психиатрическую экспертизу и были признаны вменяемыми. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.

* признано террористическим движением и запрещено в России