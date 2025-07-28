В Таиланде на одном из продовольственных рынков произошла стрельба. В результате инцидента погибли шесть человек, сообщает kp.ru.

На обнародованных кадрах видно, что мужчина идет по улице с пистолетом в руках. После этого раздалось несколько выстрелов. Жертвами оказались охранники и продавцы. По данным местной полиции, сам стрелок также найден мертвым — он покончил с собой. По последней информации, три человека пострадали, они были доставлены в больницы.

По данным местных СМИ, вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь недалеко от полицейского участка Банг Сью.

Ранее в Пермском крае произошла стрельба, в результате которой двое молодых людей попали в больницы. Инцидент случился в Березниках. Конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу на улице 30 лет Победы.

Неизвестный открыл огонь из травматического пистолета и хотел скрыться, но был задержан. В МВД сообщили, что все участники конфликта установлены, проводится проверка обстоятельств произошедшего.

Также ранее школьники выстрелили из пневматического пистолета в сотрудника железнодорожной станции в Москве. Это произошло на железнодорожной станции Матвеевская. Позднее в столице их задержали.