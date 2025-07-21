В Подмосковье обрушился мост

Мост обрушился в Наро-Фоминском районе Московской области из-за обильных дождей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы, от внешнего мира оказались отрезаны три населенных пункта.

Падение бетонной конструкции произошло ночью. Сейчас сообщения нет с частью деревни Алексино, СНТ «Верейское» и «Исьма». Специалисты уже начали демонтировать старый мост, прокладывать и отсыпать переправу. Спасатели помогают местным жителям переправиться на другой берег на лодке. Завершить работы планируют до обеда 21 июля.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что 21 июля в Москве может выпасть до 40% от месячной нормы осадков. На саму столицу выпадет около 15 литров дождевой воды на квадратный метр, по области местами — до 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 84 миллиметра.