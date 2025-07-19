Трамп подал иск против медиамагната Мердока

Президент США Дональд Трамп подал иск против своего соратника, медиамагната Руперта Мердока и его компаний за клевету после того, как принадлежащая ему газета The Wall Street Journal сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы 20 с лишним лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом сообщает РИА Новости.

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Иск под названием TRUMP v. DOW JONES & COMPANY появился в реестре судебных дел США. Его подали в суд по южному округу штата Флорида, где Трамп является резидентом. Газета WSJ принадлежит компании Dow Jones & Company, которая входит в News Corporation Мердока.

Ранее министерство юстиции США уволило прокурора Морен Коми, отвечавшего за расследования обвинений в педофилии американского финансиста, миллиардера Джефри Эпштейна и рэпера P.Diddy. Сам Трамп возмутился вопросом журналистов о возможной связи с финансистом.