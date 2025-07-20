В российском городе прогремели взрывы

В Серпухове раздались звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, прозвучало по меньшей мере пять громких звуков, напоминающих взрывы. По предварительным данным, система противовоздушной обороны (ПВО) сбивает беспилотники. Официальная информация пока не поступала.

Ранее взрывы были слышны в подмосковных городах Истра и Зеленоград. Кроме того, звуки, похожие на взрывы, прозвучали в Бронницах.

Минобороны: ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА над регионами России

Незадолго до этого московский мэр Сергей Собянин информировал об отражении атаки украинских беспилотников. Как уточнили в Минобороны РФ, над Московским регионом уничтожили четыре дрона, два из которых летели на столицу.