В Японии разыскивают охотника, который пропал на острове Хоккайдо вскоре после сообщений о появлении там медведя. Об этом пишет The Independent.

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50-летний мужчина пропал на севере Хоккайдо во вторник, 16 июля. Он отправился охотиться на оленей и не вернулся. Родные поставили в известность власти. В ходе поисковой операции с участием местной полиции и пожарной службы была обнаружена винтовка пропавшего. Вскоре неподалеку нашли следы крови. Предполагается, что медведь утащил охотника в лес.

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Всего за два дня до происшествия власти провинции Хоккайдо объявили чрезвычайное положение из-за появления медведей рядом с некоторыми населенными пунктами. В районе, где пропал охотник, также видели бурого медведя.

В субботу, 12 июля, медведь растерзал почтальона на Хоккайдо. Нападение произошло в поселке Фукусима.