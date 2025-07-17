Балкон с хозяином обрушился в российском городе

В городе Кыштым Челябинской области в жилом доме обвалился балкон. В момент обрушения на нем находился мужчина, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Конструкция не выдержала на третьем этаже четырехэтажного дома по улице Республики. Балкон рухнул вместе с хозяином, падение пришлось на козырек магазина, расположенного на первом этаже. В результате происшествия квартировладелец пострадал, его госпитализировали. В Следкоме инициировали проверку по статье об оказании небезопасных услуг.

Ранее аналогичный случай произошел в Касимове. Хозяйка квартиры оказалась на балконе в тот момент, когда он начал падать вниз. Женщине потребовалась помощь врачей.

О падении балкона сообщали и в Ялуторовске. Конструкция рухнула вместе с мужчиной с высоты четвертого этажа. Горожанин, к счастью, остался невредим.