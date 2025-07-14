В Петербурге столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись в акватории реки Фонтанки в Петербурге, в результате чего пострадал ребенок. Он травмировал ногу, об инциденте стало известно из заявления пресс-службы Западного межрегионального следственного управления на транспорте (ЗМСУТ) СК России в Telegram-канале.

«Судно выполняло разворот, в этот момент в него врезалось другое маломерное судно. В результате столкновения на одном из судов ребенок получил травму ноги. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего и оказала необходимую помощь на месте», — указано в сообщении.

Ведомство зафиксировало нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта и организовало доследственную проверку.

Теплоход с пассажирами на борту застрял в акватории Невы

В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, в свою очередь, тоже организовали проверку, указано в Telegram-канале ведомства. По предварительной информации, столкновение произошло напротив дома 36 на набережной реки Фонтанки.

Ранее в Якутии на реке Лена автомобиль Mitsubishi Canter столкнулся с судном. На борту находились девять пассажиров и судоводитель, никто не пострадал.