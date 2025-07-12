Гладков рассказал о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область

Губернатор Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших при атаках ВСУ на Белгород: в областном центре ранения получили три человека. Также помощь медиков понадобилась еще одному жителю Борисовского района.

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Количество пострадавших во время удара беспилотника по многоквартирному дому выросло до двух: у второй женщины выявлена баротравма, лечиться она будет амбулаторно.

Также во время утренней атаки БПЛА на социальный объект пострадал мужчина. Он сам обратился в больницу, врачи диагностировали минно-взрывную травму и множественные открытые раны головы. Пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В селе Беленькое Борисовского района дрон взорвался во дворе частного дома. Мужчина с баротравмой отказался от госпитализации отказался, помощь ему оказана на месте.

Всего, согласно вечернему сообщению губернатора, были атакованы пять муниципалитетов.

В Белгороде один беспилотник взорвался в воздухе и посек остекление нежилого корпуса многоквартирного дома и легковой автомобиль, а второй врезался в крышу социального объекта.

В Белгородском районе под удары дрона попали пять населенных пунктов: в поселке Октябрьский повреждены остекление, кровля и фасад соцобъекта и легковой автомобиль, в районе села Никольское - машина, в поселке Дубовое - заборы трех частных домов, в селе Стрелецкое - автомобиль, в селе Таврово - навес дома и крыша гаража.

В Шебекинском округе атакованы три населенных пункта. В городе Шебекино при взрыве снаряда выбиты окна и посечен фасад здания производственного предприятия. Также ранее Гладков сообщал о гибели мужчины при попадании снаряда в частный дом. В селе Муром - административное здание, стена и перебита газовая труба другого предприятия, в селе Новая Таволжанка - автомобиль.

В Валуйского округе а селе Борки при детонации FPV-дрона повреждены окна, фасады и входные группы административного здания и социального объекта.