В Петербурге возле загса произошла стрельба

На Капитанской улице в Санкт-Петербурге в разгар свадьбы произошла стрельба. Полиция задержала жениха (2002 г.р.) и гостя (2003 г.р.), пишет Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в субботу, 12 июля. На кадрах ролика мужчина достаёт пистолет и начинает палить в воздух на глазах у прохожих и гостей торжества. Затем аналогичное действие совершает другой мужчина.

После приезда правоохранителей, весёлое бракосочетание перетекло в возбуждение уголовного дела — по статье о хулиганстве, заметили журналисты.

Гости перекрыли трассу и устроили стрельбу на свадьбе в Краснодаре

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Давид Очилов и Эльмин Фархутдинов открыли стрельбу на свадьбе.

Силовики задержали их по горячим следам, обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Аналогичный случай произошел в Подмосковье — в стрельбе приняли участие многие участники торжества, в том числе, невеста.

Против троих хулиганов также было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК. Она предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы (минимальное – штраф от 500 тыс. рублей).