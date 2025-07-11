Бывшего президента Аргентины обвинили в коррупции

Федеральный суд Аргентины предъявил бывшему президенту страны Альберто Фернандесу обвинения в коррупции. Об этом сообщает газета Clarin.

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Следствие утверждает, что политик злоупотреблял должностными полномочиями при распределении государственных страховых контрактов. Судья Себастьян Касанельо установил, что Фернандес способствовал получению многомиллионных комиссий брокеру Эктору Мартинесу Сосе, входившему в ближний круг президента.

Согласно материалам дела, супруг личного секретаря президента получил комиссионные на сумму свыше 1,7 миллиона долларов, что составило 60% всех выплат государственной страховой компании. Следствие считает, что Фернандес лично вмешивался в процесс назначения выгодных посредников через МИД и госкорпорацию Nación Seguros.

Суд наложил арест на имущество экс-президента на сумму 14,6 миллиарда песо (около 12 миллионов долларов). Фернандесу грозит до шести лет лишения свободы и пожизненный запрет на госслужбу. Всего по делу проходят 34 человека, включая бывших чиновников и их родственников. Расследуется также схема отмывания денег через фиктивные кооперативы.

Фернандес категорически отрицает вину, заявляя о политической подоплеке обвинений. Бывший президент намерен обжаловать решение суда, утверждая, что действовал в интересах государства.

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