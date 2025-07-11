Бывшего президента Аргентины обвинили в коррупции
Федеральный суд Аргентины предъявил бывшему президенту страны Альберто Фернандесу обвинения в коррупции. Об этом сообщает газета Clarin.
Следствие утверждает, что политик злоупотреблял должностными полномочиями при распределении государственных страховых контрактов. Судья Себастьян Касанельо установил, что Фернандес способствовал получению многомиллионных комиссий брокеру Эктору Мартинесу Сосе, входившему в ближний круг президента.
Согласно материалам дела, супруг личного секретаря президента получил комиссионные на сумму свыше 1,7 миллиона долларов, что составило 60% всех выплат государственной страховой компании. Следствие считает, что Фернандес лично вмешивался в процесс назначения выгодных посредников через МИД и госкорпорацию Nación Seguros.
Суд наложил арест на имущество экс-президента на сумму 14,6 миллиарда песо (около 12 миллионов долларов). Фернандесу грозит до шести лет лишения свободы и пожизненный запрет на госслужбу. Всего по делу проходят 34 человека, включая бывших чиновников и их родственников. Расследуется также схема отмывания денег через фиктивные кооперативы.
Фернандес категорически отрицает вину, заявляя о политической подоплеке обвинений. Бывший президент намерен обжаловать решение суда, утверждая, что действовал в интересах государства.
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