В Подмосковье прошел 12-бальный ураган с порывами ветра до 33 м/с. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

По словам синоптика, ураган получил максимальные 12 баллов по шкале Бофорта. При этом, в регионе все еще действует желтый уровень погодной опасности. Он будет оставаться в силе до утра 10 июля из-за продолжающейся погодной опасности, ливня и грозы.

«Ураган прошел в Ближнем Подмосковье! В аэропорту Шереметьево в период с 17:16 до 17:25 мск ветер достигал ураганных значений — 33 м/с. По шкале Бофорта это самый максимальный 12-бальный шторм!», — заявил он.

Ранее шторм повалил вышку связи в Подмосковье.