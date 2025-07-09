Беспилотники ВСУ атаковали больницу в Рыльске

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили двумя беспилотниками по Рыльской ЦРБ, зданию скорой помощи, а также по строению ЗАО «Агрофирма Рыльска» в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В результате удара пострадали две женщины. Одну из пострадавших госпитализировали с резаной раной груди в состоянии средней степени тяжести. У другой женщины диагностировали осколочное ранение правого бедра, ушиб мягких тканей правого коленного сустава.

«В результате удара посечено остекление зданий, загорелась кровля», — добавил Хинштейн.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали пляж в Курске. В результате атаки семь человек получили ранения, в том числе пятилетний ребенок. У пострадавших осколочные ранения, ожоги и травма плеча. В настоящее время на месте работают оперативные службы.