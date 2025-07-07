На месте гибели экс-главы Минтранса нашли пачку денег

В портфеле бывшего министра транспорта России Романа Старовойта нашли iPad, стопку бумаг и бачку денег. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Уточняется, что портфель и другие вещи экс-главы Минтранса лежали в его автомобиле Tesla. Их изъяли и будут использовать в ходе расследования. Также правоохранители сняли отпечатки пальцев. Следственные действия на месте происшествия продолжаются.

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Роман Старовойт покончил с собой 7 июля в Одинцово. По данным Mash, он сделал это рядом cо своим автомобилем Tesla, его тело нашли в кустах.