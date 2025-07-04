В Краснодаре прозвучал взрыв

В Краснодаре на территории Кубанского государственного технологического университета взорвался автомобиль. Об этом сообщает Shot.

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По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Инцидент произошел, вероятно, из-за разгерметизации газового баллона, установленного в машине, говорится в публикации.

«Взрыв в Краснодаре. На территории Кубанского государственного технологического университета рванул автомобиль», — отмечается в сообщении Telegram-канала «ЧП Краснодара и края».

Сегодня утром Telegram-канал Amur Mash сообщил, что в городе Находка Приморского края автомобили взорвались и загорелись на парковке. Машины стояли рядом с почтой в микрорайоне КПД. Как уточнялось, они «вспыхнули после двух часов ночи». Владельцы пытались спасти свой транспорт, но уцелела лишь одна легковушка — две выгорели полностью.

В конце мая стало известно о взрыве автомобиля Hyundai Solaris. Отмечалось, что это случилось прямо на ходу. Машина взорвалась тогда, когда проезжала около подъезда жилого дома в Новосибирске. В региональном управлении МЧС сообщили, что водитель иномарки, работавший в такси, выжил, но получил сильные ожоги. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.