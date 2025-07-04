В Риме прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв на произошел на заправке в Риме. В результате ранения получили несколько человек, сообщает Baza со ссылкой на местные СМИ.

Среди пострадавших – сотрудники полиции и пожарные. На одной из видеозаписей, сделанных на месте происшествия, можно заметить клубы дыма, а затем — огненный шар, который, судя по кадрам, поднимается на десятки метров в высоту.

По данным газеты Fanpage, число пострадавших от взрыва на автозаправочной станции составляет 21 человек.

Сообщается, что в результате происшествия пострадали несколько построек и большое количество транспортных средств. Из районов, расположенных рядом с местом происшествия, были эвакуированы люди. Согласно информации, опубликованной в прессе, причиной взрыва стал инцидент с грузовым автомобилем, который столкнулся с трубопроводом. В результате столкновения начался пожар, который привел к детонации топлива.

27 июня сообщалось, что в Нефтекамске на временно неэксплуатируемой АЗС «Башнефти» на улице Дорожной взорвалась емкость бензина при проведении ремонтных работ. Позднее Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.