Суд вынес приговор Битмаме

Пресненский районный суд Москвы приговорил предпринимательницу Валерию Федякину (Битмаму) к семи годам колонии, признав виновной по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости.

Уголовное дело в отношении Федякиной было возбуждено по заявлению ее бизнес-партнера Галика Гулакяна. Во время пребывания в СИЗО она родила дочь, которая находится вместе с ней в изоляторе.

«Суд постановил признать Федякину В. С. виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначить ей наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — отметил судья.

По данным следствия, Федякина предлагала инвесторам вложения в криптовалюту с обещанием высокой доходности, но фактически присваивала себе эти средства — получала наличные, конвертировала их в криптовалюту и переправляла через криптокошельки в ОАЭ.

Ущерб от ее действий оценили в 2,2 млрд рублей. В ходе прений сторон гособвинение запросило для Битмамы 10 лет колонии.

Для возможного погашения ущерба судом арестованы счета и активы подсудимой. Вину она не признает.

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Напомним, что Федякину задержали в сентябре 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах.

Задержание произошло после того, как Битмама взяла у одного из своих знакомых 6,7 млрд рублей наличными. После обмена она обещала вернуть их с процентами. Клиент, после вручения денег, пришел к выводу, что Федякина не собирается выводить деньги и обратился в полицию.