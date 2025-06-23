Судно загорелось в Мурманской области

В Мурманской области произошел пожар на маломерном судне «Добрыня». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

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Инцидент произошел утром 23 июня в районе поселка Лиинахамари. Судно предназначалось для ловли трески.

«По данным SHOT, причиной возгорания стало замыкание аккумулятора. В результате судно полностью выгорело», — говорится в тексте.

Отмечается, что в момент пожара на судне находилось два человека, они спаслись.

В ИА Nord-News со ссылкой на ГУ МЧС по Мурманской области отметили, что в результате инцидента разлива нефтепродуктов не произошло. Причины возгорания устанавливаются.