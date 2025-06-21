ВСУ атаковали Льгов Курской области беспилотниками

Минувшей ночью город Льгов в Курской области подвергся атаке беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

© Газета.Ru

По его словам, удар нанесли по жилому сектору. По предварительным данным, повреждены шесть гаражей, автомобиль, одно нежилое здание и выбито окно в частном доме. Однако из местных жителей никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Власти призвали жителей быть внимательными и не прикасаться к подозрительным предметам.

В начале июня Telegram-канал SHOT сообщил, что неподалеку от Курской атомной электростанции были сбиты около семи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Позже стало известно, что Курская АЭС после информации о попытке атаки украинской армии работает в штатном режиме. Отмечалось, что радиационный фон на станции и вокруг нее находится в норме и не превышает естественных фоновых значений.

Энергоблоки №1 и №2 работают в режиме «без генерации», энергоблок №4 работает на мощности, установленной диспетчерским графиком, а энергоблок №3 находится на плановом ремонте, подчеркивали в Курской АЭС.