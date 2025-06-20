Россиянин утонул на Пхукете

Российский турист Никита Третьяков утонул в море у пляжа Карон на Пхукете. Об этом сообщает Bangkok Post.

Инцидент произошел 20 июня. Согласно информации издания, 48-летний турист пошел купаться вместе с сыном, оставив жену на берегу, но через некоторое время пропал из виду. Позже спасатели нашли тело мужчины в ста метрах от берега без признаков жизни. Медики пытались реанимировать Третьякова, но им не удалось его спасти.

После этого тело россиянина доставили в больницу, где была сделана еще одна попытка реанимации по просьбе членов семьи мужчины, но безуспешно.

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В Bangkok Post отметили, что 20 июня в районе пляжа Карон были зафиксированы двухметровые волны. В связи с этим на пляже выставили красные флажки, означающие запрет на купание.