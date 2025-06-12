В Индии обломки самолета упали на жилые дома

В Индии обломки хвостовой части разбившегося самолета Boeing 787-8 Dreamliner упали на жилые дома. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash.

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Падая, воздушный лайнер задел кроны деревьев, а его хвостовая часть врезалась в один из домов. После этого в поврежденном здании начался пожар.

Уточняется, что на борту разбившегося самолета находился экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани. В каком состоянии он находится после авиакатастрофы, не раскрывается.

Ранее стало известно о падении легкомоторного самолета на один из пляжей в Санкт-Петербурге. Воздушное судно перевернулось и упало неподалеку от берега. Причиной инцидента стал отказ двигателя. Борт совершал плановый облет после ремонта. Отмечалось, что в момент крушения в кабине находились два человека — обоим удалось выжить. После инцидента была начата проверка.

До этого из-за технических неполадок жесткую экстренную посадку пришлось совершить членам экипажа рейсового лайнера Ан-24. Инцидент произошел в Иркутской области. После посадки у самолета сломалась передняя стойка шасси, из-за чего воздушное судно оказалось на траве. Несмотря на это, пассажирам и членам экипажа удалось спастись.