В Москве произошла стрельба возле ТЦ

Неизвестный мужчина открыл огонь из травматического оружия возле торгово-развлекательного центра «Щелковский» на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

© Telegram-канал «Гольяново Измайлово Ивановское»

Отмечается, что мужчину задержали полицейские. Вход в торговый центр огородили.

По предварительным данным, пострадавших нет. Мотивы стрелявшего пока не известны.

Других подробностей не приводится.

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Накануне Следственный комитет России сообщил, что за январь, февраль, марты и апрель 2025 года в полтора раза увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигших 18-летнего возраста.

По данным ведомства, противоправное поведение подростков чаще всего обусловлено «отрицательным примером взрослых, имеющих преступный опыт». Кроме того, несовершеннолетние все чаще вовлекаются в криминальную деятельность через мессенджеры. В текущем году Следственный комитет направил в суд 2 865 уголовных дел в отношении подростков.