Под Белгородом девочку убило током в фонтане

Главк СК РФ по Белгородской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 13-летней девочки в городском фонтане в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского муниципального округа.

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Следствием установлено, что сегодня около 15 часов во время игры на территории контактного фонтана школьница получила удар током и скончалась.

По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.