Под Белгородом девочку убило током в фонтане
Главк СК РФ по Белгородской области сообщил о возбуждении уголовного дела по факту гибели 13-летней девочки в городском фонтане в центральном парке поселка Томаровка Яковлевского муниципального округа.
Следствием установлено, что сегодня около 15 часов во время игры на территории контактного фонтана школьница получила удар током и скончалась.
По данному факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим по неосторожности смерть человека.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.