МО подало два иска к «Военторгу»

Российское Минобороны подало два иска в Арбитражный суд Москвы в отношении АО «Военторг», глава которого находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 млн рублей.

Об этом пишет ТАСС.

«Совокупная сумма исковых требований от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации <...> составляет 134 тыс. 481 рублей», — сообщили источники в суде.

Ранее стало известно, что Минобороны требует взыскать с АО «Военторг» почти 4 млн рублей по серии новых исков.

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Минобороны России с требованием о взыскании с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,6 млрд рублей.