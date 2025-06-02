ТАСС: МО подало два иска к «Военторгу»
Российское Минобороны подало два иска в Арбитражный суд Москвы в отношении АО «Военторг», глава которого находится в СИЗО по обвинению в хищении 400 млн рублей.
Об этом пишет ТАСС.
«Совокупная сумма исковых требований от истца в лице Министерства обороны Российской Федерации <...> составляет 134 тыс. 481 рублей», — сообщили источники в суде.
Ранее стало известно, что Минобороны требует взыскать с АО «Военторг» почти 4 млн рублей по серии новых исков.
В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление Минобороны России с требованием о взыскании с ПАО «Судостроительный завод «Вымпел» 2,6 млрд рублей.