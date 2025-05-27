Пенсионерке из Балашихи вынесли приговор за содержание рабов

К году и десяти месяцам заключения в колонии общего режима приговорил суд пенсионерку из Балашихи, державшую в своей квартире рабов.

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Пенсионерке из Балашихи Наталье Бутенко вынесли приговор за содержание людей в рабстве. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».

О «балашихинской барыне» СМИ впервые написали в конце апреля, когда одному из содержавшихся в ее квартире рабов удалось передать весточку на волю и попросить о помощи, а позже — сбежать. 8 мая 62-летнюю Бутенко задержали, уже тогда было установлено, что она с сообщниками удерживала в рабстве шесть человек и заставляла их просить милостыню.

Гражданка Украины, называвшая себя «беженкой», набрала рабов из Белоруссии. Из ее квартиры освободили пятерых мужчин и одну женщину. Пообещав им приличные условия работы, она забрала у приехавших на заработки жителей Гомеля документы и мобильные телефоны и принуждала их просить милостыню. Сама она наблюдала за ними и жестко наказывала за непослушание.