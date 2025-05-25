Приставы начнут искать места работы должников через программы-роботы

Судебные приставы смогут находить места работы должников, скрывающих свои источники доходов, применяя программы-роботы. Это предусмотрено во вступивших в силу изменениях в закон "Об исполнительном производстве", передает РИА Новости.

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Благодаря новым поправкам приставы смогут направлять автоматизированные запросы в организации, а также в органы власти и государственные внебюджетные фонды, вроде Социального фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

"Задача службы судебных приставов - в первую очередь найти доход", - заявил директор Федеральной службы судебных приставов РФ Дмитрий Аристов в ходе своего выступления на XIII Петербургском международном юридическом форуме.

До этого юрист Светлана Стрежнева напомнила, что в России предусмотрена уголовная ответственность за злостное уклонение от погашения долга по кредитам в размере более 3,5 млн рублей. Нарушителям грозит лишение свободы на срок до двух лет.